14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Пожар в районе Запорожской АЭС на Украине (04.03.22) (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимзаводе

Украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе, заявило Управление Народной милиции ДНР.
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Теги: ДНР, Авдеевка



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