Украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимзаводе

Украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе, заявило Управление Народной милиции ДНР.

По указанию командующего украинской "операции объединенных сил" Александра Павлюка боевики устроили пожар и блокируют подъезды к заводу.

Минобороны России сообщает, что причиной невозможности тушения являются идущие боевые действия. Второй день подряд на северном от Донецка направлении не стихает мощная канонада, которую слышит весь город.

В результате пожара едкий токсичный дым распространяется на близлежащие населенные пункты.

Недавно сообщалось, что нацисты готовят в Авдеевке техногенную катастрофу.

Накануне первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что начались наступательные действия, направленные на освобождение Авдеевки.