Мэрию Челябинска обязали демонтировать 14 незаконных автостоянок

Администрацию Челябинска через суд обязали демонтировать 14 незаконных автостоянок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска и МКУ "Городская среда" длительное время не принимали мер по их демонтажу. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Бездействие чиновников признано незаконным, на уполномоченные органы возложена обязанность по освобождению самовольно занятых земельных участков путем демонтажа автостоянок.