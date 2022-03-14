Аналитики: 18 марта ЦБ может еще поднять ключевую ставку

Несмотря на то, что две недели назад Центральный банк России уже во внеочередном режиме поднял ключевую ставку до рекордных 20%, на ближайшем очередном заседании совета директоров регулятора (состоится в пятницу, 18 марта) ставка рефинансирования может еще вырасти, считают аналитики.

Так, аналитики, опрошенные РБК, предсказывают два возможных сценария: сохранение ставки на текущем уровне и ее повышение вплоть до 25%. Никто не рассматривает вариант снижения ставки (хотя на этом в жесткой форме настаивает бизнес).

Напомним, в Банке России считают, что радикальное повышение ключевой ставки поможет сохранить средства россиян на депозитных счетах в банках и будет компенсировать инфляцию, которая действительно показывает шокирующий рост. Так, в период с 26 февраля по 4 марта потребительская инфляция в стране составила 2,2% - это максимальный недельный рост цен за период с 1998 года.