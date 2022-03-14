На Среднем Урале во время пожара погиб ребенок из многодетной семьи

На Среднем Урале во время пожара погиб маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в минувшие выходные: загорелся дом по улице Свободы в селе Туринская Слобода. В доме проживала семья, воспитывающая троих детей – двоих мальчиков 2021 года рождения и девочку 2019 года рождения. Установлено, что накануне трагедии затопили две печи: одну на кухне, вторую – в большой комнате.

Посреди ночи мать проснулась и обнаружила задымление на кухне, после чего разбудила мужа и, увидев возгорание кухонного гарнитура и штор, побежала на улицу вызывать противопожарную службу и звать на помощь соседей. Впоследствии отец вынес двоих детей – мальчика и девочку. Попасть в дом для спасения третьего ребенка мужчина не смог.

Как отметили в прокуратуре, предварительной причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при эксплуатации печного отопления или короткое замыкание проводки. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Свою проверку по факту трагедии также начал Следственный комитет.