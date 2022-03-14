ASUS уходит из России

Производитель ноутбуков ASUS собирается закрыть российское подразделение и вывезти из страны своих сотрудников. Об этом сообщила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа.

По ее словам, Тайвань собирается "поддержать другие демократии" и присоединиться к санкциям в отношении России.

"Компания будет в целом заботиться о своей репутации", - цитирует чиновницу "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров написал письмо председателю правления ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в России.