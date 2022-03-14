14 Марта 2022
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Общество Свердловская область
третий участок для возможной реализации проектов КРТ в Екатеринбурге (2021) | Фото: екатеринбург.рф

Глава Екатеринбурга официально утвердил границы территорий КРТ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил границы площадок КРТ, подписав два постановления. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Теперь застройщикам дан зеленый свет для разработки проектов новых кварталов.

Напомним, не так давно четыре дома на Эльмаше отказались от участия в программе - речь идет об участке на улице Краснофлотцев. При этом жители домов в квартале улиц Шефской - Энтузиастов - Баумана, а также в квартале улицы Донбасской - переулков Черниговского - Суворовского, выразили 100% согласие на участие в программе. К процедуре аукциона мэрия планирует приступить уже в следующем месяце.

"На данный момент мы утверждаем границы третьей площадки, которая также войдёт в пилотный проект программы, – в скором времени выйдет распоряжение о ней, – заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. – Помимо этого, сейчас нами формируются положения договора о застройке в рамках программы КРТ – этот документ станет основополагающим в работе девелоперов".

Помимо этого Галямов предупредил екатеринбуржцев о мошенниках, которые с большой долей вероятности попытаются воспользоваться новым термином, чтобы обмануть горожан.

Накануне в Свердловской области определились с требованиями к жилью, которое должен предоставить застройщик участникам КРТ. Еще до этого, в декабре, Рустам Галямов ответил на три самых задаваемых вопроса касательно программы.

Теги: КРТ, Орлов, Екатеринбург



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