В нацпарке "Таганай" уже неделю ищут туриста из Перми

В национальном парке "Таганай" продолжаются поиски туриста из Перми, который пропал 7 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Напомним, утром 7 марта мужчина вышел в поход в неизвестном направлении и к своей палатке не вернулся. Тревогу поднял сотрудник приюта "Гремучий ключ". В эту же ночь были организованы поиски туриста.

Спасатели обследовали более 16 квадратных километров горной и таежной местности парка, 86 км туристических маршрутов. К поискам привлечены внедорожная техникам и беспилотный летательный аппарат.