14 Марта 2022
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Макдоналдс в Фан-Фане в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

"Пока работаем": McDonald's в Екатеринбурге не закрылись

Сеть ресторанов McDonald's в Екатеринбурге продолжает работать в обычном режиме, несмотря на обещанное закрытие.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что McDonald's закроет 850 точек общепита в России – это абсолютно все рестораны компании. Сообщалось, что мера носит временный характер, однако никакие конкретные сроки не назывались. Предполагалось, что рестораны закроются уже с этого понедельника, 14 марта.

Несмотря на это, в Екатеринбурге "Макдоналдсы" пока продолжают свою работу. В точке, расположенной в ТРЦ "Фан-Фан", сегодня утром не наблюдается никакого ажиотажа.

Макдоналдс в Фан-Фане в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Макдоналдс в Фан-Фане в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Макдоналдс в Фан-Фане в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Пока работаем", - рассказали Накануне.RU сотрудники.

Кроме этого, в уральской столице сегодня работают точки на Малышева и возле железнодорожного вокзала.

Напомним, российские власти уже начали планировать, как заменить "Макдоналдсы". Сообщалось также, что рестораны могут открыться в России снова через полтора месяца.

Макдоналдс в Фан-Фане в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: McDonald's, Екатеринбург, закрытие



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