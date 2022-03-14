"Пока работаем": McDonald's в Екатеринбурге не закрылись

Сеть ресторанов McDonald's в Екатеринбурге продолжает работать в обычном режиме, несмотря на обещанное закрытие.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что McDonald's закроет 850 точек общепита в России – это абсолютно все рестораны компании. Сообщалось, что мера носит временный характер, однако никакие конкретные сроки не назывались. Предполагалось, что рестораны закроются уже с этого понедельника, 14 марта.

Несмотря на это, в Екатеринбурге "Макдоналдсы" пока продолжают свою работу. В точке, расположенной в ТРЦ "Фан-Фан", сегодня утром не наблюдается никакого ажиотажа.

"Пока работаем", - рассказали Накануне.RU сотрудники.

Кроме этого, в уральской столице сегодня работают точки на Малышева и возле железнодорожного вокзала.

Напомним, российские власти уже начали планировать, как заменить "Макдоналдсы". Сообщалось также, что рестораны могут открыться в России снова через полтора месяца.