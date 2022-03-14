В Италии водители массово приостанавливают работу

Европа начинает пожинать плоды экономического кризиса, возникшего после введения антироссийских санкций. Сегодня по всей Италии останавливают работу водители, недовольные резким повышением цен на топливо.

Итальянский профсоюз транспортной промышленности Trasportiunito заявил, что запланированная акция — это не забастовка, а "неизбежная приостановка услуг из-за форс-мажорных обстоятельств".

Как передаёт итальянское информационное агентство Ansa, профсоюз направил в правительство письмо, в котором заявил, что координирует действия перевозчиков, неспособных далее гарантировать контрактные обязательства.

Водители намерены продолжать акцию до тех пор, пока правительство не обеспечит снижение цен на топливо. Протестующие призывают немедленно отменить НДС на бензин и топливо, а также снизить акцизы. Если этого не произойдёт, то приостановка работы в субботу, 19 марта, дополнится масштабными демонстрациями. В то же время отправляться колонной в столицу по типу канадского "Конвоя свободы" итальянские водители не намерены.

Около 85% товаров в Италии доставляются в магазины автомобильным транспортом, поэтому, если приостановка работы водителей затянется, то страна практически неизбежно столкнётся с дефицитом и ростом цен.