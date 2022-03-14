14 Марта 2022
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Политика В России Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Российско-украинские переговоры продолжатся 14 марта

В понедельник, 14 марта, продолжатся российско-украинские переговоры. На этот раз они состоятся не в Белоруссии, а в видео-формате.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который на переговорах представляет украинскую сторону, сообщил, что в понедельник "состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал задачей украинской делегации добиться встречи президентов РФ и Украины, на которой он настаивает уже давно. Также целью переговоров с Россией он назвал "нормальные, действенные" гарантии безопасности для Украины.

Теги: переговоры, михаил подоляк, видеоформат



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