Российско-украинские переговоры продолжатся 14 марта

В понедельник, 14 марта, продолжатся российско-украинские переговоры. На этот раз они состоятся не в Белоруссии, а в видео-формате.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который на переговорах представляет украинскую сторону, сообщил, что в понедельник "состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал задачей украинской делегации добиться встречи президентов РФ и Украины, на которой он настаивает уже давно. Также целью переговоров с Россией он назвал "нормальные, действенные" гарантии безопасности для Украины.