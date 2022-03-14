Российские авиакомпании продолжили полеты после отзыва у самолетов сертификатов летной годности

Российские авиакомпании продолжили полеты на самолетах, зарегистрированных на Бермудских сотровах, хотя власти Бермуд приостановили действие сертификатов летной годности для бортов, находящихся в России.

Осуществлять полеты без сертификатов летной годности запрещает и Воздушный кодекс РФ, пишет "Коммерсант". Перерегистрировать самолеты в российский реестр успели не все авиакомпании. Строго придерживаться буквы закона решили только чартерная Royal Flight и группа "Волга Днепр". У последней в Канаде арестовали принадлежащий ей Ан-124, который доставил в страну тесты на ковид. Остальные компании продолжают полеты в ожидании официальных разрешений от властей 14 марта. Некоторые даже смогли договориться с иностранными лизингодателями о полетах в другие страны.

Российские авиакомпании в течение 13 марта каждый час поднимали в небо примерно сотню зарегистрированных на Бермудах самолетов с приостановленным сертификатом летной годности, свидетельствуют данные портала Flightradar24. На радаре были замечены Airbus и Boeing c кодами бермудского регистра (VQ и VP) всех пяти крупнейших перевозчиков (группа "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair), а также других компаний из топ-10 и менее крупных.

Всего в РФ по разным оценкам Минтранса, Росавиации и аналитиков 730–770 самолетов с бермудской регистрацией из общего парка более чем в 980 воздушных судов.

Перевозчики соглашаются, что пока полеты без действующих сертификатов летной годности фактически являются нелегальными. Они надеются, что 14 марта власти смогут оформить постановление правительства на этот счет, поскольку телеграммы и устные распоряжения не имеют юридической силы.