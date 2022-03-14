Минспорта: Универсида-2023 в Екатеринбурге состоится

Всемирные студенческие игры-2023 в Екатеринбурге все же состоятся. По крайней мере, никаких распоряжений касательно прекращения подготовки в министерство спорта Свердловской области пока не поступало.

На днях на заседании Руководящего комитета FISU из-за событий на Украине было решено, что Россия и Белоруссия вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не станут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года. Таким образом, два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированные на 2022 год, были отменены.

Несмотря на резкие заявления и действия международной федерации, в минспорта Среднего Урала поспешили заверить что Универсиаде-2023 в Екатеринбурге быть.

"Все, что касается отмены, касается текущего спортивного сезона, но никак не распространяется на другие годы. Это только сезон 2021-22 года", - рассказала Накануне.RU начальник отдела организации и проведения международных физкультурных и спортивных мероприятий Наталья Трофимчук.

Напомним, что представители FISU, посетившие Екатеринбург 13 февраля, не выявили каких-либо замечаний при подготовки к Универсиаде-2023. Одной из основных целей визита стал осмотр строящихся объектов и ход реконструкции имеющегося спортивного фонда к предстоящим соревнованиям.

Планируется, что соревнования пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года и будет включать в себя 18 видов спорта. Общие затраты на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге составят 90 млрд руб.