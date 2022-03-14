14 Марта 2022
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Политика В России Москва
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

В сеть "слили" данные более 100 тысяч карт российских банков

В последние несколько дней на теневых форумах появились данные более 100 тыс. карт российских банков: с 26 февраля не раз наблюдались массовые попытки списания средств со счетов российских клиентов. Возможно, преступники пытались срочно "монетизировать" имевшиеся базы, а теперь выложили их, так как сведения потеряли ценность. Банки начали усиливать системы информбезопасности и переходить на отечественные решения, сообщает "Ъ".

В последние несколько дней появлялось как минимум одно предложение о продаже 100 тыс. записей российских банковских карт, уточнил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

"Продавал его на форуме некий англоязычный пользователь, но объявление было удалено, так как на форуме запрещена "работа по RU"", - сказал Оганесян.

По данным руководителя блока специальных сервисов "Infosecurity a Softline Company" Сергея Трухачева, растёт число предложений и по продаже данных скомпрометированных зарубежных карт: только 7 марта появилось более сотни новых площадок по их продаже.

"Карты иностранных банков можно использовать для покупок на зарубежных площадках. С учётом того, что международное взаимодействие в правоохранительной сфере сейчас будет переживать не лучшие времена, спрос на дампы карт западных банков будет только расти", - сказал он.

Рост утечек данных российских банковских клиентов действительно наблюдается, однако он произошел не в последние дни, утверждает управляющий "RTM Group" Евгений Царёв. Массовые попытки списания средств злоумышленниками со счетов российских клиентов там наблюдают с 26 февраля, а массовые утечки "произошли гораздо раньше". В последнюю неделю злоумышленники массово пытались делать переводы даже с заблокированных карт, а также с карт с истекшим сроком действия.

"Возникает ощущение, что преступники резко активизировались, как и рядовые граждане, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них гораздо раньше", - полагает Царёв.

Банкиры "с учетом последних событий" и массовых DDoS-атак уже работают "в режиме повышенной готовности" и "контролируют свой периметр".

Теги: Карты, банки, данные



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