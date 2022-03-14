14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Общество В России
учения указатель раненые госпиталь (2011) | Фото: Накануне.RU

1400 российских военных, участвовавших в операции на Украине, выписаны из госпиталей

Российские власти только один раз за все время военной спецоперации РФ на Украине (а она началась 24 февраля) озвучили данные по убитым и раненым военнослужащим. Это было 2 марта, тогда Минобороны сообщило, что погибли 498 российских военных, ранено 1597.

С тех пор никакой официальной информации не поступало. Пользоваться неофициальными данными или данными украинской стороны российским СМИ запрещает Роскомнадзор.

Поэтому последние вынуждены ориентироваться на косвенные данные. Так, ведомственная газета Минобороны "Красная звезда" сообщила сегодня, что "к настоящему времени уже выписаны и отправлены на реабилитацию около 1,4 тысячи военнослужащих", участвовавших в спецоперации. "Все они изъявили желание после полного выздоровления вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции", - говорится в материале, посвященном работе подмосковного военного госпиталя.

Теги: военные, минобороны, операция на украине, раненные



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