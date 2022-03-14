14 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Теплица, Тюмень (2015) | Фото: admtyumen.ru

Тепличное хозяйство на Южном Урале оштрафовали на 17,8 млн рублей за мигрантов

Тепличное хозяйство в Усть-Катаве оштрафовано на 17,8 млн рублей. Предприятие нарушило порядок уведомления при заключении трудовых договоров с 89 иностранными гражданами ближнего зарубежья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, организацию привлекли к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей за каждое ненадлежащее уведомление. В целом нарушитель должен заплатить в бюджет 17,8 млн рублей.

Работодатели обязаны уведомлять о заключении или прекращении трудового или гражданско-правового договора в течение трех рабочих дней. За нарушение порядка предусмотрена административная ответственность, в том числе приостановление деятельности до 90 суток.

Теги: мигранты, теплицы, штраф,



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