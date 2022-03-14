Белорусские Паралимпийцы прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Играх

Делегация белорусских спортсменов прибыла сегодня утром в Ханты-Мансийск для участия в зимних Играх Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", сообщили Накануне.RU в официальном telegram-канале властей Югры.

Всего во всероссийских играх примут участие около 70 спортсменов. Они будут соревноваться в шести видах спорта, входящих в паралимпийскую программу: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей.

Зимние Игры Паралимпийцев пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта.

Напомним, 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако на следующий день Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх из-за ситуации на Украине.