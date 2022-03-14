14 Марта 2022
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Встреча белорусских паралимпийцев, прибывших в Ханты-Мансийск для участия в зимних Играх Паралимпийцев &quot;Мы вместе. Спорт&quot; (2022) | Фото: t.me/ugra_official

Белорусские Паралимпийцы прибыли в Ханты-Мансийск для участия в Играх

Делегация белорусских спортсменов прибыла сегодня утром в Ханты-Мансийск для участия в зимних Играх Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", сообщили Накануне.RU в официальном telegram-канале властей Югры.

Всего во всероссийских играх примут участие около 70 спортсменов. Они будут соревноваться в шести видах спорта, входящих в паралимпийскую программу: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей.

Зимние Игры Паралимпийцев пройдут в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта.

паралимпийские игры, белоруссия, россия, отстранение, игры паралимпийцев, мы вместе(2022)|Фото: t.me/ugra_official

паралимпийские игры, белоруссия, россия, отстранение, игры паралимпийцев, мы вместе(2022)|Фото: t.me/ugra_official

паралимпийские игры, белоруссия, россия, отстранение, игры паралимпийцев, мы вместе(2022)|Фото: t.me/ugra_official

Напомним, 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако на следующий день Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх из-за ситуации на Украине.

Теги: паралимпийские игры, белоруссия, россия, отстранение, игры паралимпийцев



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