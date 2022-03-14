14 Марта 2022
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силуанов антон германович министр финансов рф кадыров рамзан ахматович председатель правительства чеченской республики (2012) | Фото: Накануне.ru

Кадыров заявил, что находится на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что находится на Украине, где сейчас идёт военная спецоперация.

""Украинская разведка сообщает, что получает информацию из разных источников о возможном местонахождении Кадырова в Украине" - СМИ. Хромает ваша разведка. На видео мы – в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент – ещё ближе, и догадайтесь, насколько близко мы приблизились? Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике", - написал Кадыров в своём Telegram.

Он предлагает оппонентам "на минутку расслабиться" и не искать ни его, ни его команду.

"Мы сами вас найдём. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все ещё в силе. Но ненадолго, ведь с одной стороны Киева заходим мы, а с другой – старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух. Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве, и только ждём нужной команды?" - написал Кадыров.

Гостомель – посёлок городского типа в Киеовской области Украины. Находится в нескольких километрах от столицы страны.

Теги: Рамзан Кадыров, Гостомель, Украина



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