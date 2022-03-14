Россия возобновила прерванное из-за пандемии авиасообщение с Китаем и Индонезией

Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем.

Оно было прервано из-за эпидемии COVID-19. При этом большинство российских авиаперевозчиков ограничили полеты за рубеж из-за рисков арестов воздушных судов.

С сегодняшнего дня разрешаются полеты по маршруту Москва - Денпасар с частотой три рейса в неделю; Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, РФ увеличивает разрешенное число полетов с 16 государствами: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.

Напомним, авиационные власти Бермудских островов приостанавливают действие летных сертификатов для самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на архипелаге.

Решение принято в связи с международными санкциями.