14 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
ПНТЗ металлургия труба (2010) | Фото:Накануне.RU

Евросоюз запрещает импорт российской стали

Страны Евросоюза вводят запрет на поставки стали из России.

Как сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, ограничительные меры должны были начать действовать уже с 13 марта. По словам главы МИД, ЕС также запретит инвестировать в российскую нефтедобычу и поставлять в РФ предметы роскоши.

При этом окончательно согласовать пакет санкций против Москвы в тот же день Еврокомиссии не удалось, пишут "Ведомости".

Их доработка намечена на 14 марта.  По оценкам, наиболее болезненно новые санкции ударят по "Северстали" и группе НЛМК.

Предложенные Еврокомиссией санкции, в частности, предусматривают приостановку членства РФ во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада, что фактически откроет им широкие возможности для введения таможенных пошлин на российские товары. 

Теги: ЕС, санкции, сталь



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