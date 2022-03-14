14 Марта 2022
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Общество В России
Коллаж, конверт, деньги, доллары (2021) | Фото: Накануне.RU

В интернете стали предлагать обходные способы обмена валюты

На сайтах объявлений в русскоязычном сегменте интернета начали появляться предложения о продаже однодолларовых купюр якобы для коллекционирования.

Порой цена за одну банкноту доходит до миллиона рублей. Более реальные курсы — 300 руб. за штуку. Кроме того, "черные" обменники появились и в некоторых Telegram-каналах. Там американская валюта предлагается по 134 руб., евро — по 146. Данные курсы соответствуют тем, что установлены в банках, но выше биржевых.

Как предупреждают специалисты по информационной безопасности, через боты в мессенджере орудуют мошенники: можно потерять деньги и передать злоумышленникам данные карты. Кроме того, за покупку валюты "с рук" может грозить административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность, пишут "Известия".

Напомним, в условиях запрета на поставку в Россию наличных долларов и евро главным обладателем крупных запасов "бумажной" валюты стали граждане страны. У россиян находится более $90 млрд. Не исключено возрождение "серого" рынка обмена валюты, что чревато всплеском фальшивомонетничества и физического мошенничества.

Теги: валюта, доллар, деньги



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