В интернете стали предлагать обходные способы обмена валюты

На сайтах объявлений в русскоязычном сегменте интернета начали появляться предложения о продаже однодолларовых купюр якобы для коллекционирования.

Порой цена за одну банкноту доходит до миллиона рублей. Более реальные курсы — 300 руб. за штуку. Кроме того, "черные" обменники появились и в некоторых Telegram-каналах. Там американская валюта предлагается по 134 руб., евро — по 146. Данные курсы соответствуют тем, что установлены в банках, но выше биржевых.

Как предупреждают специалисты по информационной безопасности, через боты в мессенджере орудуют мошенники: можно потерять деньги и передать злоумышленникам данные карты. Кроме того, за покупку валюты "с рук" может грозить административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность, пишут "Известия".

Напомним, в условиях запрета на поставку в Россию наличных долларов и евро главным обладателем крупных запасов "бумажной" валюты стали граждане страны. У россиян находится более $90 млрд. Не исключено возрождение "серого" рынка обмена валюты, что чревато всплеском фальшивомонетничества и физического мошенничества.