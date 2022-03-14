В Госдуме РФ предложили ввести налог для "возвращенцев"

В Госдуме России предложили создать реестр "неблагонадежных" западных компаний, которые решили уйти с российского рынка или приостановить работу на нем.

Инициатива принадлежит депутату Султану Хамзаеву, по словам которого, "возвращенцев" необходимо обложить дополнительным налогом с прибыли и установить для них страховой депозит.

Другие парламентарии призвали не принимать новых мер сгоряча и доработать предложение. Как сообщил сопредседатель организации "Деловая Россия", зампредседателя общественного совета Минпромторга Антон Данилов-Данильян, многие компании свою деятельность у нас приостанавливают лишь формально. Часть организаций намерены управлять бизнесом из грузинских, казахстанских, китайских и других офисов, то есть из стран, не наложивших санкции на Россию.

Как считают эксперты, подобные меры не должны применяться ко всем зарубежным производителям поголовно, пишут "Известия".

Ранее около 200 крупных западных брендов приостановили свою деятельность в России. Это Nike, Adidas, IKEA, Apple, Samsung и другие. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, BMW, Audi и другие.