14 Марта 2022
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Общество В России
(2004) |

СМИ: у россиян накопилось валюты на $90 млрд наличными

В условиях запрета на поставку в Россию наличных долларов и евро главным обладателем крупных запасов "бумажной" валюты стали граждане страны.

Согласно данным международной инвестиционной позиции Центробанка РФ за октябрь и оценках экспертов по объему покупок физлицами в последние месяцы иностранных банкнот, на руках у россиян находится более $90 млрд. Как считают эксперты, в условиях всевозможных запретов и ограничений граждане могут стать и основным источником для поступления наличной валюты из-за рубежа.

Однако есть сомнения, что люди даже в сложном положении будут продавать иностранную валюту банкам. Не исключено возрождение "серого" рынка обмена валюты, что чревато всплеском фальшивомонетничества и физического мошенничества.

Напомним, Центробанк России ужесточает контроль за оборотом наличной валюты в стране. Мера будет действовать и с 9 марта до 9 сентября текущего года, сообщает регулятор.

Теги: валюта, деньги, банки



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