В МВФ не видят угрозы глобального кризиса из-за спецоперации на Украине

Миру в настоящее время не угрожает глобальный финансовый кризис из-за российской военной спецоперации на Украине.

Об этом в эфире телеканала CBS сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Так она ответила на вопрос, угрожает ли всему миру финансовый кризис из-за ситуации вокруг Украины.

По её словам, МВФ снижает прогнозы роста мирового ВВП в текущем году, однако для стран, которые быстро оправились от кризиса из-за эпидемии коронавируса, например США, экономический рост будет стабильным, а для тех, кто "отстал", последствия будут серьезнее. К ним Георгиева отнесла голод в Африке, рост цен на сырьевые товары, энергоносители, зерно, удобрения и металлы, а также повышение уровня инфляции.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян к спокойствию и сообщил, что продовольственная безопасность страны обеспечена