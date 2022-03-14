ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града"

Войска Украины выпустили по Новокраснянке 40 снарядов из реактивной системы залпового огня "Град".

Об этом заявили в представительстве Луганской народной республике в Совместном центре по контролю и координации.

"Северодонецк – Новокраснянка: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", — следует из сообщения в Telegram-канале представительства. Село Новокраснянка располагается к северу от Северодонецка.

О жертвах и пострадавших неизвестно.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе. Напомним, военные ЛНР нашли массовые захоронения убитых украинскими войсками мирных жителей.