Кремль опроверг переговоры с Украиной "прямо сейчас"

Переговоры между Россией и Украиной состоятся 14 марта.

Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом агентство Reuters со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что диалог ведется "прямо сейчас".

"Нет. Переговоры запланированы на завтра", — подчеркнул Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах Леонид Слуцкий заявил, что в переговорах между Россией и Украиной наметился "существенный прогресс".

Он также сравнил позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня.