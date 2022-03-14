Стало известно о возобновлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС

Возобновлено электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, системы охлаждения отработавшего ядерного топлива снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания.

По его словам, Украина нуждается в поддержке МАГАТЭ, ООН и ОБСЕ для защиты ядерных объектов, сказано в Telegram-канале украинского Центра стратегических коммуникаций.

Напомним, ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Об этом во время брифинга журналистам сообщил замглавы Минобороны РФ Николай Панков. Отмечается, что Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения по постоянной схеме Чернобыльской АЭС.