14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Наука и техника В бывшем СССР Украина
Чернобыльская АЭС (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Стало известно о возобновлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС

Возобновлено электроснабжение на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, системы охлаждения отработавшего ядерного топлива снова будут работать в штатном режиме, а не от резервного питания.

По его словам, Украина нуждается в поддержке МАГАТЭ, ООН и ОБСЕ для защиты ядерных объектов, сказано в Telegram-канале украинского Центра стратегических коммуникаций.

Напомним, ВСУ нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Об этом во время брифинга журналистам сообщил замглавы Минобороны РФ Николай Панков. Отмечается, что Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения по постоянной схеме Чернобыльской АЭС.

Теги: Чернобыльская АЭС, Украина



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