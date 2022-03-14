14 Марта 2022
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

Кремль заявила о "существенном прогрессе" в переговорах с Украиной

В переговорах между Россией и Украиной наметился "существенный прогресс", который может привести к единой позиции и документом для подписания.

Как сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подписание документов должно снизить напряжение. Он также сравнил позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, назвав текущую ситуацию "прогрессом", сообщает "Интерфакс".

Ранее о движение к компромиссу между сторонами заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, 12 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер настоятельно призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти

Теги: Украина, переговоры, спецоперация



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