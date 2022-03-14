Многолетний капитан "Урала" Денис Кулаков покинул клуб

Один из лидеров ФК "Урал" и многолетний капитан команды Денис Кулаков покинул клуб из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Урала", контракт с украинским защитником приостановлен. Напомним, что еще в феврале договор с игроком был продлен до лета 2023 года.

За "Урал" Денис выступал шесть с половиной лет. 20 ноября 2021 года Кулаков провел двухсотый матч за екатеринбургскую команду.

"Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним, не знаю, что будет дальше. Дай бог, чтобы все наладилось, он вернулся в команду. Мы благодарны Денису за годы в "Урале", он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу. Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение", - заявил президент клуба Григорий Иванов.

Напомним, что ранее состав уральцев покинул еще один украинский игрок – вратарь Ярослав Годзюр, с которым также совсем был недавно продлен контракт. Кроме этого, клуб приостановил контракты с двумя грузинскими футболистами – Лукой Гагнидзе и Лукой Цулукидзе.