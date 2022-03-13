Российско-украинские переговоры продолжатся 14 марта

Российско-украинские переговоры продолжатся 14 марта, в формате видеосвязи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Российскую делегацию на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Напомним, первые российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй этп переговоров состоялся 3 марта в Беловежской Пуще. Была достигнута договоренность сторон о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. В третий раз делегации встретились 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы..

Отметим, что 11 марта президент России Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о "позитивных сдвигах на украинском направлении".

Во время встречи Путин также отметил, что "СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха".