Евросоюз 14 марта утвердит новые антироссийские санкции

Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий представили предложения по новым санкциям, выработанные по итогам "неформального" саммита в Версале, сообщает ТАСС со ссылкой на французское представительство в ЕС.

Доработка и апробация санкций будет проведена 14 марта. Это станет четвертым пакетом антироссийских санкций, начиная с 24 февраля.

Предложенные Еврокомиссией санкции, в частности, предусматривают приостановку членства РФ во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада, что фактически откроет им широкие возможности для введения таможенных пошлин на российские товары. Речь также идет об ограничениях на экспорт из РФ продукции черной металлургии, новых запретах западных инвестиций в энергетический сектор России, запрете на поставки в РФ предметов роскоши и ограничениях на приобретение российскими гражданами криптовалют.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Добавим также, что ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела возможностей в части финансовых санкций против России.

Он отметил, что для России болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.