14 Марта 2022
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Коллаж, Донбасс, бабушка, украинская армия (2022) | Фото: Накануне.RU

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управления СКР расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что военные ЛНР нашли массовые захоронения убитых украинскими войсками мирных жителей. Места массового убийства мирных жителей были обнаружены в ходе наступления на Попаснянском направлении. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны.

Напомним, сегодня стало известно, что на месте массового убийства мирных жителей украинскими войсками в районе Попаснянской железной дороги найдены выжившие.

Теги: Александр Бастрыкин, массовые убийства, ЛНР, массовое захоронение



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