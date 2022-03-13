Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управления СКР расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что военные ЛНР нашли массовые захоронения убитых украинскими войсками мирных жителей. Места массового убийства мирных жителей были обнаружены в ходе наступления на Попаснянском направлении. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны.

Напомним, сегодня стало известно, что на месте массового убийства мирных жителей украинскими войсками в районе Попаснянской железной дороги найдены выжившие.