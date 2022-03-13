14 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Глава СКР поручил зафиксировать факты использования мирных жителей Донбасса в качестве заложников

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному аппарату следкома зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"Глава Следственного комитета поручил следователям Главного следственного управления СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан", - говорится в сообщении.

Основанием стало сообщение Министерства обороны РФ, о том, что члены националистического батальона "Айдар" в населенном пункте Никольское ДНР, на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей.

Сегодня территория Никольского была освобождена. Заложники остались в живых.

Также сообщается, что националисты не выпускают мирных жителей из территорий Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Дома людей используют как огневые точки, а их самих - как живой щит, которым националистические формирования прикрываются, совершая обстрелы из жилых массивов.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны



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