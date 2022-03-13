В Сербии состоялся автопробег в поддержку России

В Сербии состоялся автопробег в поддержку России. Об этом сообщает ТАСС.

В Белграде колонна автомобилей, украшенных буквами "Z", а также сербскими и российскими флагами, выдвинулась от Сава-центра около 16.00 по местному времени и прокатилась по центральным улицам сербской столицы.

"Колонна автомобилей движется по улице Царя Душана. Автомобилисты приветствуют участников акции звуками клаксонов автомобилей, манифестанты сигналят в ответ. Гуляющие по улицам города белградцы снимают происходящее на телефоны и приветственно машут руками. Из открытых окон машин звучат сербские и русские патриотические песни", - сообщает издание.

Отмечается, что активисты проводят автопробег в соответствии с правилами автомобильного движения.