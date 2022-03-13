13 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Во время спецоперации на Украине уничтожено до 180 иностранных наемников

Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 180 иностранных наемников и крупной партии иностранного вооружения.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, утром 13 марта, высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

"На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.
В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили об установлении полного контроля российских военных над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. За день продвижение составило до девяти километров. Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная.

Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе: три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.
Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны



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