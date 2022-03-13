На месте массовых захоронений мирных жителей в ЛНР нашли выживших

На месте массового убийства мирных жителей украинскими войсками в районе Попаснянской железной дороги найдены выжившие, сообщает Народная милиция ЛНР.

Ранее стало известно, что военные ЛНР нашли массовые захоронения убитых украинскими войсками мирных жителей.

"Места массового убийства мирных жителей были обнаружены в ходе наступления на Попаснянском направлении. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны", - отметил представитель Народной милиции ЛНР.