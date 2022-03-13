Запад давит на Китай для новой заморозки резервов РФ

Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях, об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Сейчас, по его словам, около 300 млрд золотовалютных резервов ЦБ РФ заморожены из-за санкций, это примерно половина.

Он также уточнил, что Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.

Напомним, ранее стало известно, что Минэкономики Украины будет добиваться передачи Киеву "замороженных" валютных резервов Центрального банка России. Власти Украины считают, что передача возможна для возмещения убытков, нанесенных в ходе военной спецоперации РФ на Украине.