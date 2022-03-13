Банки, попавшие под западные санкции продолжат функционировать

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что банки, попавшие под западные санкции продолжат функционировать.

По его словам, это возможно благодаря запасам капитала.

"Те запасы капитала, которые были созданы, дают возможность сегодня функционировать даже тем банкам, которые попали под самые жесткие ограничения", - сказал Силуанов.

Ограничения возможны при расчетах с зарубежными партнерами, внутри страны все расчеты выполняются и продолжат выполняться. Силуанов подчеркнул, что государство поможет банкам в случае необходимости.