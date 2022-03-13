13 Марта 2022
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море, туризм, лодка, Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Турция не станет вводить санкции против РФ

Турция не будет вводить санкции в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Во время дипломатического форума в Анталье он заявил, что санкции не решат проблему.

"Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство", высказался

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях дипломатического форума заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения санкций против Москвы. По его словам, он донес эту позицию НАТО до главы МИД Турции.

Теги: Турция, санкции, Мевлют Чавушоглу



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