13 Марта 2022
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Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин заявил, что в России обеспечена продовольственная безопасность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян к спокойствию и сообщил, что продовольственная безопасность страны обеспечена, передает корреспондент Накануне.RU.

Володин подчеркнул, что сегодня каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу России. Он отметил, что российские солдаты и офицеры воюют, отдавая свои жизни за безопасность России, за возможность иметь будущее, спасают соотечественников, проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, от националистов.

Володин привал россиян внимательнее относиться друг к другу, помогать и отметил, что паника и напряжение в обществе — то, чего ждет Вашингтон и НАТО, развязав против России "беспрецедентную экономическую войну".

"Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам. Давайте вспомним: два года назад в начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось", - сообщил он в своем telegram-канале.

Напомним, 10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС. Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России.

Вместе с этим таможенная подкомиссия заявила о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового. При этом экспорт будет запрещен только в третьи страны, а поставки в ЕАЭС будут возможны только на основании разрешений Минсельхоза.

Теги: продовольственная безопасность, Вячеслав Володин, ажиотаж



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