Новый мэр Мелитополя призвала принять новую реальность

И.о. мэра Мелитополя Галина Данильченко обратилась к жителям города с призывом принять новую реальность. Новый градоначальник появился после того, как прежний мэр Иван Федоров, подозреваемый Генрокуратурой ЛНР в финансировании неонацистских организаций, исчез. Украинские власти заявили, что он был похищен.

"В городе есть еще люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и призывают вас к экстремистским действиям. Я вас прошу не поддаваться на провокации. Обращаюсь к депутатам всех уровней. Нас избирали люди. С этой целью сейчас прорабатывается вопрос о создании Комитета народных избранников", - заявила она.

Данильченко является депутатом Мелитопольского горсовета от партии "Оппозиционный блок".

Сегодня утром на сайте местного горсовета появилось обращение с призывом к НАТО ввести бесполетную зону, освободить Федорова и привлечь к уголовной ответственности Галину Данильченко. Заявляется, что "каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским". Далее говорится об "оккупации" и т.п., а заканчивается обращение нацистской речевкой. Сколько депутатов проголосовали за обращение, не сообщается из соображений военного положения. Но известно, что заседание проходило онлайн.

Вчера в городе действительно состоялся митинг за возвращение Федорова, но на кадрах видно, что в нем участвовало 200-300 человек. Другие проукраинские митинги тоже собирали не больше нескольких сотен человек.