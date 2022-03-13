13 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Экономика В России Москва
Сергей Миронов (2019) | Фото: youtube.com

Миронов призвал вводить элементы плановой экономики в России

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что в управлении экономикой страны необходимо вводить элементы плановой экономики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Справедливая Россия".

Миронов заявил, что против России развязана такая экономическая война, которой не подвергалась еще ни одна страна в мире. Для победы в этой войне необходимо также принимать жесткие и решительные меры. По словам политика, в условиях санкций нельзя останавливать и сокращать финансирование национальных проектов, они должны реализовываться в положенные сроки и в полном объеме.

"Сегодня многие предприятия в различных отраслях из-за санкций столкнутся с трудностями производства и сбыта, возможно с простоями. Необходимо в плановом порядке проанализировать всю номенклатуру продукции и товаров, которая может быть в дефиците. Нужно оперативно утвердить и начать реализовывать план мероприятий, необходимых для бесперебойного функционирования нашей промышленности, особенно оборонного комплекса и других подсанкционных отраслей. Для оперативного реагирования и планирования должен быть создан специальный координационный орган при российском правительстве. Возможно, с приоритетным участием минобороны", - считает Сергей Миронов.

Он также отметил, что необходима срочная денежная эмиссия, "отвязывание внутренних цен от долларовой удавки".

"Нужно напитать экономику деньгами, нужны доступные оборотные кредиты для бизнеса и производств, нужны прямые выплаты нашим гражданам - для поддержки покупательского спроса и роста товарных заказов", - подчеркнул он.

Теги: Сергей Миронов, плановая экономика, денежная эмиссия



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