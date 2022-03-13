Белорусские спортсмены прибыли в Россию для участия в Паралимпийских играх

Белорусские спортсмены прилетели в Россию для участия в Паралимпийских играх "Мы вместе. Спорт", передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас сборная Белоруссии находится в Москве. В Ханты-Мансийск, где и пройдут Паралимпийские игры, спортсмены прибудут завтра.

Напомним, Зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. На Играх планируется проведение соревнований в шести видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако на следующий день Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх из-за ситуации на Украине.