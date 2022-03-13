Пушилин вернул прежние названия всем населенным пунктам ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о восстановлении названий всех населенных пунктов ДНР, которые были 11 мая 2014 года, то есть на момент референдума о самоопределении бывшей Донецкой области. То же самое касается административно-территориального деления.

После оккупации части Донбасса Киев переименовал многие города и поселки, в частности довольно крупные Красноармейск, Димитров, Дзержинск, Артемовск и другие. В рамках "декоммунизации" были переименованы объекты топонимики, названия которых связаны с историей СССР. Также были изменены административные границы районов в соответствии в тем, какие территории были захвачены ВСУ.

Ранее подобный указ был подписан главой ЛНР.