13 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Денис Пушилин в Кремле во время подписания указов о признании Донецкой и Луганской народных республик (2022) | Фото: kremlin.ru

Пушилин вернул прежние названия всем населенным пунктам ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о восстановлении названий всех населенных пунктов ДНР, которые были 11 мая 2014 года, то есть на момент референдума о самоопределении бывшей Донецкой области. То же самое касается административно-территориального деления.

После оккупации части Донбасса Киев переименовал многие города и поселки, в частности довольно крупные Красноармейск, Димитров, Дзержинск, Артемовск и другие. В рамках "декоммунизации" были переименованы объекты топонимики, названия которых связаны с историей СССР. Также были изменены административные границы районов в соответствии в тем, какие территории были захвачены ВСУ.

Ранее подобный указ был подписан главой ЛНР.

Теги: ДНР, переименование



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