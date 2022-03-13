СМИ: обстрел Эрбиля имел целью секретные базы израильской разведки

Сегодня ночью по объектам США в Ираке был нанесен ракетный удар. Около 14 ракет было выпущено по району, где расположено консульство США в столице Иракского Курдистана Эрбиле, сообщает ТАСС.

По данным иранского информационного агентства Mehr, "ракетный удар был нацелен на два центра израильской разведки "Моссад", расположенных в Эрбиле". Как указало иранское телевидение, удару в Эрбиле подверглись "здания современного центра подготовки, который курирует "Моссад". Кроме того, телеканал Al-Hadath со ссылкой на иранские источники указал, что обстрел Эрбиля имел целью "секретные израильские базы".

Агентство Associated Press сообщило, что ракетный обстрел города Эрбиль в ночь на воскресенье велся с территории Ирана. По его сведениям, данную информацию подтвердили иракские и американские чиновники. По словам иракского источника, целью обстрела являлось американское консульство в Эрбиле, однако ни одна из ракет, которые разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям.

Телеканал "Курдистан-24" со ссылкой на силовые структуры сообщил, что всего было выпущено 12 баллистических ракет. По его данным, нанесен ущерб зданию, где расположен офис канала, однако жертв и пострадавших нет. Телеканал Rudaw при этом передавал, что ракет было 14. Курдские силовики проводят расследование.

При этом власти Иракского Курдистана опровергают информацию, что на территории провинции Эрбиль находятся центры израильской разведки "Моссад". Губернатор провинции Омид Хошнаф, заявил, что "утверждения о наличии израильских центров в [Иракском] Курдистане абсолютно беспочвенны". По его утверждению, в Иракском Курдистане нет секретных учреждений или баз, связанных с каким-либо [иностранным] государством".

Губернатор Эрбиля также сообщил, что в результате ракетного удара, осуществленного прошлой ночью, "были ранены два мирных жителя". Их состояние не потребовало госпитализации.