13 Марта 2022
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Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил возбудить дела из-за обстрела украинскими военными больницы в Волновахе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Жертвами обстрела, по предварительным данным, стали не менее шести человек. Число погибших уточняется - под завалами больницы могут находиться еще тела мирных жителей.

"По полученным данным, украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами. Кроме того, по словам находившихся там сотрудников больницы, украинские военные, уходя, заминировали корпуса медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих.

Теги: больница, Волноваха, обстрел, ВСУ, спецоперация на Украине



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