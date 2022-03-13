Басурин: "Правый сектор"* покинул Мариуполь

Вооруженная группа украинских националистов из организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ) покинула город Мариуполь до его полного окружения силами ДНР и перебазировалась в одно из сел Запорожской области, об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Минобороны России сообщило о переходе под полный контроль сил ДНР 20-тысячного города Волноваха на юго-западе Донецкой области. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до шести километров.