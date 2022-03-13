13 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Общество ДНР и ЛНР
Эдуард Басурин, минобооны ДНР (2016) | Фото:

Басурин: "Правый сектор"* покинул Мариуполь

Вооруженная группа украинских националистов из организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ) покинула город Мариуполь до его полного окружения силами ДНР и перебазировалась в одно из сел Запорожской области, об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Минобороны России сообщило о переходе под полный контроль сил ДНР 20-тысячного города Волноваха на юго-западе Донецкой области. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до шести километров.

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