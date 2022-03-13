13 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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эвакуация жителей ДНР (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk

В Ростовской области за сутки границу с Украиной пересекли более 7 тысяч беженцев

В Ростовской области за сутки более семи тысяч человек пересекли российскую границу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России.

Днем ранее границу пересекли более 8,8 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших места проживания.

Больше всего беженцев, в соответствии с распределением, примут Белгородская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Крым, Краснодарский и Красноярский край. Что касается регионов Урала, то больше всего людей планируется направить в Свердловскую область – 1 тыс. 650 человек. Далее идут Тюменская область (1 тыс. 600 человек), ХМАО (572), Челябинская область (565), ЯНАО (200) и Курганская область (100 человек).

Минобороны РФ сообщало, что ранее о желании эвакуироваться в Россию заявило около 2,6 млн человек.

Теги: беженцы, Украина, ДНР, ЛНР, спецоперация



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