13 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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гуманитарная помощь, продукты, беженцы (2022) | Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

МЧС России доставило более 330 тонн гуманитарной помощи в районы Украины и Донбасса

Три колонны МЧС РФ из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров доставили более 330 тонн гуманитарной помощи в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Гуманитарный груз, в состав которого входят продукты питания и предметы первой необходимости, прибыл на Украину 11 и 12 марта. Его формирование проходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях и республике Крым.

"Транспортировка осуществляется в полном соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - подчеркнули в МЧС.

Безопасность движения колонны обеспечивается силами Минобороны России и Росгвардии.

Теги: гуманитарная помощь, Донбасс, МЧС



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