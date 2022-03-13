МЧС России доставило более 330 тонн гуманитарной помощи в районы Украины и Донбасса

Три колонны МЧС РФ из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров доставили более 330 тонн гуманитарной помощи в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Гуманитарный груз, в состав которого входят продукты питания и предметы первой необходимости, прибыл на Украину 11 и 12 марта. Его формирование проходит ежедневно в Белгородской, Ростовской областях и республике Крым.

"Транспортировка осуществляется в полном соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", - подчеркнули в МЧС.

Безопасность движения колонны обеспечивается силами Минобороны России и Росгвардии.