Бермуды приостановили сертификаты летной годности российских самолетов

Авиационные власти Бермудских островов с сегодняшнего дня приостанавливают действие летных сертификатов для самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на архипелаге, сообщает "Интерфакс".

Решение принято в связи с международными санкциями.

"Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на возможность осуществлять надзор за безопасностью самолетов, эксплуатируемых Россией, которые зарегистрированы в реестре воздушных судов Бермудских островов. BCAA не может быть уверенным в том, что эти самолеты годны к полетам. Поэтому с 23.59 UTC 12 марта мы временно останавливаем действие всех летных сертификатов самолетов, которые эксплуатируются в соответствии с соглашением между РФ и Бермудами", - говорится в сообщении.

Действие сертификата летной годности вступает в силу для любого самолета, находящегося в воздухе в 23.59 UTC 12 марта 2022 года сразу после посадки.

По данным издания, речь идет о сотнях самолетов российских авиакомпаний. Решение бермудских авиавластей осложнит процесс вывоза туристов из-за границы, а также постановку новых полетных программ в другие страны.

Сообщается, что на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.