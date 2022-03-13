13 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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спецоперация, Украина, z, военная техника (2022) | Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Минобороны РФ: украинские войска удерживали в заложниках монахов Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря

В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар" оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При освобождении Никольского российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали.

По данным ведомства, контроль также установлен над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка. Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров.

Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная.

В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города.

Авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата.

Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

Теги: Свято-Успенского Николо-Васильевский монастырь, заложники, спецоперация на Украине



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